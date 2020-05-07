Рада проголосовала за закон оппозиции о массовом тестировании на коронавирус

7 мая, 2020, 14:50

7 мая на пленарном заседании Верховная Рада проголосовала законопроект №3380 об обеспечении массового тестирования, авторства депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Законопроект проголосовали за основу 338 депутатов.

После этого состоялось голосование за закон в целом. "За" высказались 336 нардепов.

Закон вводит в действие:

механизм широкомасштабного тестирования населения и развертывание пунктов по всей стране

покрытие 100% выплат от дохода медикам, которые на самоизоляции

прозрачная отчетность об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощью

обязанность Минздраву разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы

обучение для всего медицинского персонала при работе с коронавирусом

Соавторами закона выступили ряд депутатов "Голоса", "ЕС" и "СН".

Как отметила депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина перед голосованием, в Украине проводится в 7 раз меньше тестов на коронавирус по сравнению с Беларусью и в 10 - с Германией.

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