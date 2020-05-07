Рада проголосовала за закон оппозиции о массовом тестировании на коронавирус
7 мая, 2020, 14:50
7 мая на пленарном заседании Верховная Рада проголосовала законопроект №3380 об обеспечении массового тестирования, авторства депутата "Голоса" Ольги Стефанишиной
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Законопроект проголосовали за основу 338 депутатов.
После этого состоялось голосование за закон в целом. "За" высказались 336 нардепов.
Закон вводит в действие:
- механизм широкомасштабного тестирования населения и развертывание пунктов по всей стране
- покрытие 100% выплат от дохода медикам, которые на самоизоляции
- прозрачная отчетность об обеспечении медучреждений тестами, средствами индивидуальной защиты и гуманитарной помощью
- обязанность Минздраву разработать действенный алгоритм для распределения пиковой нагрузки на больницы
- обучение для всего медицинского персонала при работе с коронавирусом
Соавторами закона выступили ряд депутатов "Голоса", "ЕС" и "СН".
Как отметила депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина перед голосованием, в Украине проводится в 7 раз меньше тестов на коронавирус по сравнению с Беларусью и в 10 - с Германией.
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