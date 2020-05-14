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Espreso.tvОбществоЗеленскому передали на подпись закон о массовом тестировании на коронавирус

Зеленскому передали на подпись закон о массовом тестировании на коронавирус


фото: reuters
Голова ВРУ Дмитрий Разумков подписал закон № 3380 и передал его на подпись президенту 13 мая

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные данные сайта ВР.

Соответствующую информацию можно найти на странице карты законопроекту.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что закон возвращен с подписью Головы ВР и передан на подпись Президенту 13 мая.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 7 мая приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19" (законопроект № 3380).

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