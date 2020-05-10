COVID-19 в Украине: за сутки - 522 новых случаев, 16 летальных
3060 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 1056 детей и 2964 медиков, передает Еспресо.TV .
За сутки зафиксировано 522 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 544 случая;
Волынская область - 470 случаев;
Днепропетровская область - 704 случая;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 517 случаев;
Закарпатская область - 695 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 1116 случаев;
Кировоградская область - 416 случаев;
Киев - 1805 случаев;
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Киевская область - 972 случая;
Львовская область - 753 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 221 случай;
Одесская область - 636 случаев;
Полтавская область - 246 случаев;
Ровенская область - 926 случаев;
Сумская область - 154 случая;
Тернопольская область - 999 случаев;
Харьковская область - 572 случая;
Херсонская область - 159 случаев;
Хмельницкая область - 175 случаев;
Черновицкая область - 2268 случаев;
Черкасская область - 341 случай;
Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
Амбулаторное (домашнее) лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение.
К таким симптомам относятся: удушье; затрудненное дыхание; увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы; кровохарканье; желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея) изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).
Затруднение дыхания при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому медработникам рекомендуется особенно активно наблюдать за больными именно в этот период.
- Напомним, Украина готовится к второй волны коронавирусной пандемии.
- Оппозиция требует принятия закона об общеобязательном бесплатном тестировании на коронавирус. Именно так поступили в Корее, которая показала лучший подход к борьбе с коронавируса, отмечают авторы законопроекта.
- В свою очередь, Минздрав готов пока только тестировать всех полицейских и нацгвардийцив .
- Также на COVID-19 с помощью ПРЛ-теста проверять каждого умершего, который имел коронавирусной симптоматику .
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