COVID-19 в Украине: за сутки - 522 новых случаев, 16 летальных

10 мая, 2020, 10:17

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра воскресенья, 10 мая 2020 года, в Украине выявлено 15 232 лабораторно подтвержденных случаев COVID-+19, из них - 391 летальный

3060 пациентов выздоровели. Болезнь подтверждено в 1056 детей и 2964 медиков, передает Еспресо.TV .

За сутки зафиксировано 522 новых случая. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

Киев - 1805 случаев;

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Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ровенская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерла 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Амбулаторное (домашнее) лечение строго запрещено в случае, если пациент находится в группе риска по развитию осложнений или имеет симптомы, характеризующие средне-тяжелое и тяжелое течение.

К таким симптомам относятся: удушье; затрудненное дыхание; увеличение частоты дыхательных движений больше физиологической нормы; кровохарканье; желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея) изменения психического состояния (спутанность сознания, заторможенность).

Затруднение дыхания при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому медработникам рекомендуется особенно активно наблюдать за больными именно в этот период.

Напомним, Украина готовится к второй волны коронавирусной пандемии.

Оппозиция требует принятия закона об общеобязательном бесплатном тестировании на коронавирус. Именно так поступили в Корее, которая показала лучший подход к борьбе с коронавируса, отмечают авторы законопроекта.

В свою очередь, Минздрав готов пока только тестировать всех полицейских и нацгвардийцив .

Также на COVID-19 с помощью ПРЛ-теста проверять каждого умершего, который имел коронавирусной симптоматику .

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