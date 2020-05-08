Степанов заявил, что ПЦР-тестирование будут делать всем умершим, которые имели симптомы коронавируса
8 мая, 2020, 11:21
У всех умерших, которые при жизни имели симптомы коронавирусной болезни, отбирать материал для проведения ПЦР-тестирование, которое является обязательным в таких случаях
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, сообщает Еспресо.TV.
"Обязательным является проведение ПЦР-тестирование у умершего, если были какие-то клинические симптомы COVID-19", - отметил Степанов.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
- По состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждено 14 195 случаев COVID-19.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь