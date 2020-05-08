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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что ПЦР-тестирование будут делать всем умершим, которые имели симптомы коронавируса

Степанов заявил, что ПЦР-тестирование будут делать всем умершим, которые имели симптомы коронавируса


фото: 24tv
У всех умерших, которые при жизни имели симптомы коронавирусной болезни, отбирать материал для проведения ПЦР-тестирование, которое является обязательным в таких случаях

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в пятницу, сообщает Еспресо.TV.

"Обязательным является проведение ПЦР-тестирование у умершего, если были какие-то клинические симптомы COVID-19", - отметил Степанов.

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  • По состоянию на утро 8 мая в Украине подтверждено 14 195 случаев COVID-19.
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