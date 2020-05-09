Детский в Измаиле остался без финансирования. Спасают запасы и волонтеры, - СМИ

9 мая, 2020, 08:26

Из-за халатности руководителей Одесской области Измаильский специализированный дом ребенка, где находятся 104 ребенка в возрасте до шести лет, практически остался без денег

Об этом сообщили волонтеры, которые поставляют в заведение продукты и другие предметы первой необходимости, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net .

"Это, наверное, самый большой дом малютки в Одесской области. Здесь находятся дети от которых отказались родители. Многие из них требуют серьезной терапии и лечения, но потому, что облгосадминистрация" проклацала "и не подала на бюджет это медучреждение, с начала апреля оно сидит без финансирования ", -, - рассказал один из волонтеров.

Сейчас приют помогают всем городом: кто привозит памперсы, кто продукты питания, кто-то приносит лекарства.

"Учреждение - областное. Сейчас второй этап медреформы. По идее, с 1 апреля его должна была финансировать Национальная служба здоровья, но этого не произошло. И в областном бюджете денег на него нет тоже. Это прямая вина руководства ОГА и облсовета", - отметил волонтер, фамилия которого не разглашается.

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В свою очередь главный врач специализированного дома ребенка Виктор Проценко подтвердил, что с начала апреля учреждение финансируется из бюджета лишь частично.

"Но у нас большие запасы всегда. Мы пока обходимся своими силами и силами волонтеров. Дети не голодают, не волнуйтесь", - заявил руководитель.

По словам Проценко, поставщики продовольствия обеспечивают дом ребенка в долг: когда будут средства - учреждение расплатится. За апрель сотрудники получили только половину зарплаты. Некоторые ушли в отпуск, в том числе неоплачиваемый. Главврач, однако, рассчитывает, что со всеми рассчитаются.

Кроме того, Проценко добавляет, что все работники проходят перед изменением температурный скрининг. Пришлось, правда, отказаться на время от услуг массажистов, логопедов и дефектологов, чтобы ограничить контакты, но все это медики собираются наверстать после отмены карантина.

"Волонтеры всегда нам помогают, спасибо им огромное за это. А с финансированием, надеюсь, вопрос будет решен в ближайшее время: мы сейчас постоянно на связи с ОГА, на имя нового руководства департамента здравоохранения написаны письма, о нашей проблеме знают и, думаю, в ближайшее время вопрос решится ", - добавил Проценко.

Напомним, Минздрав собирается назначить председателем Национальной службы здоровья Украины одного из трех победителей конкурса, который состоялся зимой.

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