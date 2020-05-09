Украина готовится ко второй волне коронавирусной пандемии

9 мая, 2020, 09:23

В Украине систему здравоохранения уже готовят ко второй вспышке заболеваемости COVID-19

Об этом вечером в пятницу, 8 мая 2020 года, в эфире одного из телеканалов сообщил главный санврач Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН .

В Украине, в частности, уже есть 26 тыс. коек для инфицированных коронавирусом, занято только 3 тыс.

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"Сейчас пустые кровати - это 26 тыс. И 2, 5 тыс. аппаратов ИВЛ. Занятых - 3 тыс. коек и около 60-ти человек находится на аппаратах ИВЛ. То есть мы имеем 10% занятости тех кроватей, которые готовы принимать больных. Это первая волна. Далее вторая и третья волна уже продумана для перепрофилизации ", - пояснил Ляшко.

Мероприятия по подготовке сосредоточены прежде всего в Черновицкой области, где сегодня фиксируют больше всего случаев заражения.

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"Сейчас подготовлено новое заведение уже в Черновцах на 72 кровати, который будет принимать больных. Поэтому когда мы говорим об ослаблении карантина, мы не говорим о том, что мы уже избавились вспышки и эпидемии", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 8 мая 2020 года, в Украине насчитывалось всего 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 . Из них в течение четверга, 7 мая, выявлено - 504 новых.

На Волынской области - 424 случая.

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