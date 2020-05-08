В Украине вводят тестирование на COVID-19 полицейских и нацгвардейцев, - МЗ

8 мая, 2020, 21:24

Министерство здравоохранения вводит тестирование на коронавирус COVID-19 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии

Об этом заявил глава МЗ Максим Степанов во время встречи с главой представительств ЮНИСЕФ Лоттой Сильвандер, передает пресс-служба министерства.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел", - сказал Степанов.

Сейчас Минздрав определяет количество сотрудников полицейских и нацгвардейцев, которым будут делать тесты.

Напомним, ранее Степанов заявил, что ПЦР-тестирование будут делать всем умершим, которые имели симптомы коронавируса

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