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Espreso.tvОбществоВ Украине вводят тестирование на COVID-19 полицейских и нацгвардейцев, - МЗ

В Украине вводят тестирование на COVID-19 полицейских и нацгвардейцев, - МЗ

Министерство здравоохранения вводит тестирование на коронавирус COVID-19 сотрудников Нацполиции и Нацгвардии

Об этом заявил глава МЗ Максим Степанов во время встречи с главой представительств ЮНИСЕФ Лоттой Сильвандер, передает пресс-служба министерства.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел", - сказал Степанов.

Сейчас Минздрав определяет количество сотрудников полицейских и нацгвардейцев, которым будут делать тесты.

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