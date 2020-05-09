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Espreso.tvОбществоТреть жителей Буковины переболела Covid-19 в бессимптомной форме, - председатель ОГА Осачук

Треть жителей Буковины переболела Covid-19 в бессимптомной форме, - председатель ОГА Осачук

Примерно 30% населения Буковины бессимптомно переболело коронавирусом

Об этом заявил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

Источником таких данных он назвал руководителя Черновицкого областного лабораторного центра Наталью Гопко.

Как отметил Осачук, если во время запланированного постепенного выхода из карантина люди строго не будут придерживаться предписаний власти, нынешняя ситуация с заболеваемостью может повториться.

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За минувшие сутки, то есть в течение 8 мая 2020 года, в больницах Черновицкой области зафиксировано три летальных случая из коронавирусной инфекцией.

Так, жертвой болезни стала жительница Глыбоцкого района 1955 года. Она имела двустороннюю пневмонию.

Также умерли Черновцов 1950 года и женщина 1958 года со Сторожинеччины, которая имела пневмонию, тяжелую сердечную патологию, сахарный диабет, гипотиреоз. Она умерла в Сторожинецкой ЦРБ.

Таким образом, общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине выросло до 75 человек.

Справка

По информации от Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 утра субботы, 9 мая 2020 года, в Украине насчитывалось 14 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2909 пациентов выздоровели.

Болезнь подтверждено в 1026 детей и 2854 медиков.

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В Черновицкой вдруг насчитывается 2179 случаев.

Это один из самых высоких в стране показателей. Столько же только в Киеве и Киевской области вместе взятых.

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