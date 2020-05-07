"Изучали документы, но ничего не изъяли", - Верланов об обысках СБУ

7 мая, 2020, 14:30

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов рассказал, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, впрочем ничего не изъяли

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Представители СБУ показали мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним познакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать существу предъявленного. Однако все уже знают, потому что на просторах интернета "гуляет" этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска ", - рассказал Верланов.

По его словам, "сам обыск проходил достаточно корректно".

"В результате у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребенок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следователь просмотрел фотографии, телефонные книги. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующей главе написано, что ничего не изъято ", - добавил он.

Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.

"Это звенья одной цепи. До сих пор мотивов этого увольнения мне не объяснили. Мы боролись со всеми коррупционерами всех мастей. Многим это не нравилось. Как по мне и по Максиму Нефедову (экс-глава Таможенной службы, - Еспресо), на мой взгляд, это следствие разворота от проведения реформ, изменение курса ", - добавил экс-глава Налоговой службы.

Верланов рассказал, что вместе с адвокатами будет "анализировать то, что произошло, и определять дальнейшие шаги".

"Е" кейс Уманского" (экс-министр финансов Игорь Уманский, обвинил Налоговую в участии в схемах по уклонению от налогообложения - так называемых "скрутках НДС", - Еспресо), когда я уже подал заявление о заведомо ложной информации о преступлении, есть "кейс по моему увольнению". Очевидно, сегодняшний обыск станет еще одним "кейсом". Я к этому отношусь достаточно холодно и профессионально", - отметил он.