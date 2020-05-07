"Изучали документы, но ничего не изъяли", - Верланов об обысках СБУ
Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.
"Представители СБУ показали мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним познакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать существу предъявленного. Однако все уже знают, потому что на просторах интернета "гуляет" этот документ. С ним можно ознакомиться. Это и стало основанием обыска ", - рассказал Верланов.
По его словам, "сам обыск проходил достаточно корректно".
"В результате у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребенок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следователь просмотрел фотографии, телефонные книги. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующей главе написано, что ничего не изъято ", - добавил он.
Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.
"Это звенья одной цепи. До сих пор мотивов этого увольнения мне не объяснили. Мы боролись со всеми коррупционерами всех мастей. Многим это не нравилось. Как по мне и по Максиму Нефедову (экс-глава Таможенной службы, - Еспресо), на мой взгляд, это следствие разворота от проведения реформ, изменение курса ", - добавил экс-глава Налоговой службы.
Верланов рассказал, что вместе с адвокатами будет "анализировать то, что произошло, и определять дальнейшие шаги".
"Е" кейс Уманского" (экс-министр финансов Игорь Уманский, обвинил Налоговую в участии в схемах по уклонению от налогообложения - так называемых "скрутках НДС", - Еспресо), когда я уже подал заявление о заведомо ложной информации о преступлении, есть "кейс по моему увольнению". Очевидно, сегодняшний обыск станет еще одним "кейсом". Я к этому отношусь достаточно холодно и профессионально", - отметил он.
-
Напомним, сегодня утром СБУ провела обыск у бывшего главы Государственной налоговой службы Верланова. Об этом он сообщил в своем фейсбуке, не уточнив подробностей.
-
До этого на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
-
Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
-
Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали на в интересах бывших элит.
-
А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь