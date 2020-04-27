"Я сейчас" глава налоговой вне штата ": Верланов заявил, что его внезапно уволили в интересах бывших элит
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
"Уволили тайно. Без разговоров. Без предупреждений. Без оснований. Насколько мне известно, министр финансов внес представление о нашем с Максом (экс-руководитель таможенной службы Максим Нeфьодов, - ред.) увольнении с голоса. Министр руководствовался статьей 87-1 закона о государственной службе. Эта статья позволяет увольнять госслужащих категории А по представлению премьера или соответствующего министра. Это не очень чистое юридическое решение, мягко говоря, поскольку мы проходили конкурсы тогда, когда этой нормы еще не было", - пояснил он.
"С меня сняли обязанности председателя и вывели вне штата. Я теперь "глава налоговой вне штата". Это означает, что по процедуре в понедельник я должен прийти и спросить Титарчука (и.о. председателя налоговой службы, - ред.) , что мне делать. И если он даст мне какую-то задачу, то я должен его выполнить. В течение полугода мне должны предложить три новые должности, и если я не соглашусь, то отпустить", - пояснил Сергей Верланов техническую сторону своего увольнения по статье 87-1 закона о госслужбе.
Также Верланов отметил, что "в любом случае, оснований никаких для увольнения нет. Они не объявлялись и не обсуждались".
Экс-глава налоговой отметил, что план ведомства по наполнению бюджета в марте восстановился:
"В марте план по налоговым поступлениям мы выполнили по всем налогам, кроме ренты. Сейчас бизнес мне обрывает телефон с вопросами, что произошло ", - сказал он.
"Я считаю, что оно (решение об увольнении, - ред.) произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем, начиная от спирта, горючего, табака и водки и заканчивая схемами по НДС. В последние два месяца мы особенно хорошо поработали со схемным НДС и прекратили его в промышленных масштабах, начали теснее работать с правоохранительными органами ", - добавил Верланов.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланов - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Отметим, Сергей Верланов формально провел на должности менее года. 23 апреля 2019 г. он победил в конкурсе на должность главы Налоговой, который проводила Комиссия высшего корпуса государственной службы.
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