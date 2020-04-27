"Вопросы экономической безопасности страны": Шмыгаль объяснил увольнение Нефедова и Верланова
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий ", - заявил он.
По его словам, бюджет за 2019 г.показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы, а в 2020 году ситуация не улучшилась.
"Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время ", - добавил Шмыгаль.
Он также отметил, что поддерживает создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде, которая должна проверить, были ли злоупотребления на таможне и в налоговой за последние годы.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .
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Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали на в интересах бывших элит.
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