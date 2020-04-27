"Вопросы экономической безопасности страны": Шмыгаль объяснил увольнение Нефедова и Верланова

27 апреля, 2020, 13:13

Увольнение руководителей Государственной налоговой службы Сергея Верланова и Государственной таможенной службы Максима Нефедова связано с рекордно низкими поступлениями в бюджет

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство приняло такие меры, ведь работа таможни и налоговой - это, прежде всего, вопросы экономической безопасности страны. Здесь не может быть никаких оправданий ", - заявил он.

По его словам, бюджет за 2019 г.показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы, а в 2020 году ситуация не улучшилась.

"Сама по себе замена руководства мало что меняет. Нужно более решительно внедрять институциональные изменения. Сейчас Кабинет Министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время ", - добавил Шмыгаль.

Он также отметил, что поддерживает создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде, которая должна проверить, были ли злоупотребления на таможне и в налоговой за последние годы.

Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.

Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей" .

Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения : считает, что это сделали на в интересах бывших элит.