К экс-главе налоговой Верланову пришла с обыском СБУ
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - сообщил Верланов.
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Напомним, на внеплановом заседании Кабмина вечером в пятницу 24 апреля уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова.
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Впоследствии министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланова - тем, что они "потеряли доверие людей".
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Экс-руководитель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, которого отстранили от исполнения обязанностей в пятницу вечером 24 апреля, пояснил детали своего увольнения: считает, что это сделали на в интересах бывших элит.
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А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении глав таможни и налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
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