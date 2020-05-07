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Espreso.tvОбществоК экс-главе налоговой Верланову пришла с обыском СБУ

К экс-главе налоговой Верланову пришла с обыском СБУ

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил об обысках в его жилище со стороны Службы безопасности Украины

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли", - сообщил Верланов.

 

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