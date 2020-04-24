Правительство уволило главу таможни Нефедова и председателя ГНС Верланова

24 апреля, 2020, 19:43

На заседании Кабмина уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова

Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности председателя таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности председателя Государственной фискальной службы", - написал он.

Также уволены три заместителя Нефедова и и один - Верланова.

Информацию подтвердил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Премьер Шмыгаль подтвердил решение после окончания заседания правительства.