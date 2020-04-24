 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство уволило главу таможни Нефедова и председателя ГНС Верланова

Правительство уволило главу таможни Нефедова и председателя ГНС Верланова

На заседании Кабмина уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова

Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности председателя таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности председателя Государственной фискальной службы", - написал он.

Также уволены три заместителя Нефедова и и один - Верланова.

Информацию подтвердил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Премьер Шмыгаль подтвердил решение после окончания заседания правительства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать