Правительство уволило главу таможни Нефедова и председателя ГНС Верланова
24 апреля, 2020, 19:43
На заседании Кабмина уволили руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефедова и Сергея Верланова
Об этом сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко в своем Telegram.
"Только что на внеочередном Кабмине уволен Нефедов с должности председателя таможни. Также уволен Сергей Верланов с должности председателя Государственной фискальной службы", - написал он.
Также уволены три заместителя Нефедова и и один - Верланова.
Информацию подтвердил экс-министр экономики Тимофей Милованов.
Премьер Шмыгаль подтвердил решение после окончания заседания правительства.
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