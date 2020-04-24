"Потеряли доверие людей": министр финансов объяснил увольнение Нефедова и Верланова

24 апреля, 2020, 22:19

Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал увольнение руководителей налоговой и таможенной служб - Максима Нефедова и Сергея Верланов

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Кадровые изменения в ГНС и ГТС назрели давно. Я это неоднократно подчеркивал. В обществе давно существует критическая масса нереализованных надежд о деятельности таможни и налоговой. Даже в докризисное время руководство этих служб оказалось неспособным выполнять возложенные на них задачи. В современных условиях их пребывание на должностях было риском обеспечения финансовой безопасности. Они потеряли доверие людей и должны были уйти", - сказал министр.

Он назвал отставки первым шагом к очищению фискальных органов государства.

"В ближайшие дни будут назначены новые руководители этих двух ведомств", - добавил Верланов.