Саакашвили подтвердил, что его должны назначить в Нацсовет реформ

6 мая, 2020, 13:05

Экс-президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ

Об этом сообщает DW.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - сказал Саакашвили в комментарии DW в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-руководителя Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.

Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию в ВР.

30 апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Зеленский 6 мая может назначить Саакашвили секретарем Национального совета реформ .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .