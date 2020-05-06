 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСаакашвили подтвердил, что его должны назначить в Нацсовет реформ

Саакашвили подтвердил, что его должны назначить в Нацсовет реформ


фото: reuters
Экс-президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ

Об этом сообщает DW.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - сказал Саакашвили в комментарии DW в ответ на просьбу подтвердить, что его должны назначить секретарем Национального совета реформ.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 мая, 2020 среда

больше новостей

6 мая, 2020 среда

5 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать