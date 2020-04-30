Зеленский нашел Саакашвили новую должность - Арахамия
Об этом он заявил на брифинге после заседания Рады, передает Еспресо.TV.
"Встретились с президентом и нашли новый формат, в котором будут работать. Новая должность. Об этом будет сообщено", - сказал лидер фракции
Арахамия заявил. что это инициатива Зеленского.
"Пусть это остается интригой. Михаил Саакашвили был ньюсмейкером несколько дней - пусть побудет еще ньюсмейкером. У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, у нас сейчас есть достаточно голосов для того, чтобы это решение принять", - сказал он.
По его информации, будет другое решение и президент отработал его с Саакашвили.
"Об этом будет сообщено, возможно, сегодня немного позже, а возможно на следующей неделе. Когда начали консультироваться с двух сторон, оказалось, что есть другой формат, который обеспечит успех этой программы, которую он хочет выполнять по реформам", - подытожил Арахамия.
- Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам.
- Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовится к голосованию в ВР.
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