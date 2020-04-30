Зеленский нашел Саакашвили новую должность - Арахамия

30 апреля, 2020, 16:00

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

Об этом он заявил на брифинге после заседания Рады, передает Еспресо.TV.

"Встретились с президентом и нашли новый формат, в котором будут работать. Новая должность. Об этом будет сообщено", - сказал лидер фракции

Арахамия заявил. что это инициатива Зеленского.

"Пусть это остается интригой. Михаил Саакашвили был ньюсмейкером несколько дней - пусть побудет еще ньюсмейкером. У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, у нас сейчас есть достаточно голосов для того, чтобы это решение принять", - сказал он.

По его информации, будет другое решение и президент отработал его с Саакашвили.

"Об этом будет сообщено, возможно, сегодня немного позже, а возможно на следующей неделе. Когда начали консультироваться с двух сторон, оказалось, что есть другой формат, который обеспечит успех этой программы, которую он хочет выполнять по реформам", - подытожил Арахамия.