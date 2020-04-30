 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский нашел Саакашвили новую должность - Арахамия

Зеленский нашел Саакашвили новую должность - Арахамия


фото: DW
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили

Об этом он заявил на брифинге после заседания Рады, передает Еспресо.TV.

"Встретились с президентом и нашли новый формат, в котором будут работать. Новая должность. Об этом будет сообщено", - сказал лидер фракции

Арахамия заявил. что это инициатива Зеленского.

"Пусть это остается интригой. Михаил Саакашвили был ньюсмейкером несколько дней - пусть побудет еще ньюсмейкером. У нас есть голоса. Если Саакашвили вместе с президентом сейчас определят, что его надо назначать вице-премьером, у нас сейчас есть достаточно голосов для того, чтобы это решение принять", - сказал он.

По его информации, будет другое решение и президент отработал его с Саакашвили.

"Об этом будет сообщено, возможно, сегодня немного позже, а возможно на следующей неделе. Когда начали консультироваться с двух сторон, оказалось, что есть другой формат, который обеспечит успех этой программы, которую он хочет выполнять по реформам", - подытожил Арахамия.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 апреля, 2020 четверг

больше новостей

30 апреля, 2020 четверг

29 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать