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Espreso.tvОбществоЗеленский может 6 мая назначить Саакашвили секретарем Нацсовета реформ, - Бутусов

Зеленский может 6 мая назначить Саакашвили секретарем Нацсовета реформ, - Бутусов

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая может назначить бывшего главу Грузии Саакашвили секретарем Национального совета реформ

Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, который Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Так, статус вицепремьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен замечательный ", - отметил Бутусов.

По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку российских СМИ в Украине и всю мощь российской пропаганды.

"Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. В то же время Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украины считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа", - отметил Бутусов .

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