Зеленский может 6 мая назначить Саакашвили секретарем Нацсовета реформ, - Бутусов

Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, который Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Так, статус вицепремьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен замечательный ", - отметил Бутусов.

По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку российских СМИ в Украине и всю мощь российской пропаганды.

"Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. В то же время Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украины считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа", - отметил Бутусов .

Напомним, 22 апреля в СМИ появилась информация, что Верховная Рада может назначить экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам .

Впоследствии, экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и будет готовиться к голосованию в ВР.

30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Зеленский нашел новый формат сотрудничества с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .