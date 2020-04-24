 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСаакашвили заявил, что ожидает назначения на должность вице-премьера 30 апреля

Саакашвили заявил, что ожидает назначения на должность вице-премьера 30 апреля


фото: gettyimages
Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовиться к голосованию в ВР

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому буду готовиться к голосованию в четверг", - написал Саакашвили на странице в Facebook.

Читайте также: "Если решение будет принято, как минимум отзовем посла": премьер Грузии о возможном назначении Саакашвили

Он отметил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые изменения.

Читайте также: Помочь малому бизнесу и убрать бюрократию дармоедов, - Саакашвили рассказал о планах после назначения

"Но, по-прежнему, я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине. Потому надвигается наверное самое серьезное экономически-бщественное испытание, которое предстоит пройти Украине за все годы независимости", - добавил Саакашвили.

  • Напомним, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как " недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг".
  • Позже СМИ обнародовали информацию, что посол Грузии уже отозван. Однако, в посольстве это отрицали, заявив, что он работает в обычном режиме.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать