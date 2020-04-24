Саакашвили заявил, что ожидает назначения на должность вице-премьера 30 апреля

24 апреля, 2020, 17:34

Экс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Саакашвили заявляет, что уверен в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и готовиться к голосованию в ВР

Об этом Саакашвили написал в Facebook.

"Конечно, были надежды, что сегодня состоится голосование за мою кандидатуру на должность вице-премьер-министра, но я остаюсь уверенным в поддержке президента Зеленского, поэтому буду готовиться к голосованию в четверг", - написал Саакашвили на странице в Facebook.

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Он отметил, что большой общественный резонанс связан с сегодняшними событиями и доказывает, что нужны серьезные и быстрые изменения.

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"Но, по-прежнему, я готов помогать, консультировать и приобщаться ко всем попыткам реформировать обанкротившуюся старую систему, которая царит в Украине. Потому надвигается наверное самое серьезное экономически-бщественное испытание, которое предстоит пройти Украине за все годы независимости", - добавил Саакашвили.