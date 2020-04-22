 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСаакашвили могут назначить вице-премьером, - СМИ

Саакашвили могут назначить вице-премьером, - СМИ


фото: reuters
Верховная Рада может назначить бывшего экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во фракции Слуга народа.

По их словам, это кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание ВР в пятницу, 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил журналистам один из руководителей фракции.

В то же время нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский спрашивает своих читателей в Facebook о необходимости назначения Саакашвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать