Саакашвили могут назначить вице-премьером, - СМИ

22 апреля, 2020, 13:01

Верховная Рада может назначить бывшего экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во фракции Слуга народа.

По их словам, это кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание ВР в пятницу, 24 апреля.

"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил журналистам один из руководителей фракции.

В то же время нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский спрашивает своих читателей в Facebook о необходимости назначения Саакашвили.