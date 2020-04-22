Саакашвили могут назначить вице-премьером, - СМИ
22 апреля, 2020, 13:01
Верховная Рада может назначить бывшего экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники во фракции Слуга народа.
По их словам, это кадровый вопрос может быть вынесен на внеочередное заседание ВР в пятницу, 24 апреля.
"Планируем рассмотреть вопрос по Саакашвили, если голоса будут на пятницу", - сообщил журналистам один из руководителей фракции.
В то же время нардеп от фракции Слуга народа Александр Дубинский спрашивает своих читателей в Facebook о необходимости назначения Саакашвили.
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