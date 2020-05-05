Ультрас Динамо поддержали Стерненко и предупредили о мобилизации из-за его возможного задержания

5 мая, 2020, 11:36

Фанатское движение Динамо предупредило об акциях протеста и призвало приобщаться ультрас других клубов, если активисту Сергею Стерненко таки попытаются выдвинуть подозрение

Об этом фанаты "Динамо-Киев" написали на своей странице в Facebook.

"Мы, Ультрас Динамо Киев, внимательно следим за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко", - говорится в заявлении.

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"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!" - заявили ультрас.

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Фанаты напомнили, что на Стерненко совершили три покушения. В результате третьего Сергей нанес нападающему смертельное ранение, другой злоумышленник скрылся.

"Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - подчеркнули в фанатском движении.

Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападавшего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко

Позже Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следственных НАБУ в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировали

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