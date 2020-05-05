Ультрас Динамо поддержали Стерненко и предупредили о мобилизации из-за его возможного задержания
Об этом фанаты "Динамо-Киев" написали на своей странице в Facebook.
"Мы, Ультрас Динамо Киев, внимательно следим за ситуацией, развивающейся вокруг дела активиста и националиста Сергея Стерненко", - говорится в заявлении.
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"Если антиукраинские силы таки попытаются незаконно выдвинуть подозрение в убийстве или задержать Сергея - мы сразу же объявим всеобщую мобилизацию и сбор для акции протеста!" - заявили ультрас.
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Фанаты напомнили, что на Стерненко совершили три покушения. В результате третьего Сергей нанес нападающему смертельное ранение, другой злоумышленник скрылся.
"Призываем другие фанатские движения и всех украинцев, кому не безразлична судьба этой страны, держать руку на пульсе событий. Украинцы имеют право на самозащиту!" - подчеркнули в фанатском движении.
- Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападавшего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко
- Позже Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову
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Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следственных НАБУ в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировали .
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