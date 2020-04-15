Стерненко подал заявление в НАБУ на Венедиктову
Об этом Сергей Стерненко написал в Facebook.
Как отметил сам Стерненко, заявление в НАБУ он написал еще в понедельник, 13 апреля.
Заявление Стерненко относительно возможного совершения Венедиктовой уголовного преступления по статье 366-1 Уголовного кодекса - декларирование недостоверной информации.
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Санкция статьи предусматривает штраф от 2 тыс. 500 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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"Она (Венедиктова, - ред)" забыла "задекларировать часы за 10 300 $ и не указала что является соучредителем и членом ОО" Харьковский правовой центр "совместно со своим мужем-подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Буралковым", - отметил Стерненко.
- Напомним, по информации журналиста Дениса Казанского, генпрокурор Ирина Венедиктова принимала у себя в офисе вдову нападающего Ивана Кузнецова, погибшего в результате покушения на Сергея Стерненко
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