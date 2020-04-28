Недекларирование имущества Венедиктовой: суд удовлетворил жалобу Стерненко относительно бездеятельности НАБУ

"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за €10 тыс. и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой" , - написал он.

Он отметил, что после внесения сведений в ЕРДР ходатайствовать об исследовании фактов недекларирование сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы "СХЕМЫ".

Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Венедиктову .

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