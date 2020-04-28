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Espreso.tvОбществоНедекларирование имущества Венедиктовой: суд удовлетворил жалобу Стерненко относительно бездеятельности НАБУ

Недекларирование имущества Венедиктовой: суд удовлетворил жалобу Стерненко относительно бездеятельности НАБУ

Судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу общественного активиста Сергея Стерненко на бездействие следователя в отношении генпрокурора Ирины Венедиктовой из-за ценных часов Hublot стоимостью более 300 тыс. грн, которые она не задекларировала

Об этом Стерненко написал на странице в Facebook.

"Судья высшего антикоррупционного суда удовлетворила мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за €10 тыс. и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ирины Венедиктовой" , - написал он.

Он отметил, что после внесения сведений в ЕРДР ходатайствовать об исследовании фактов недекларирование сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем на днях сообщали журналисты программы "СХЕМЫ".

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