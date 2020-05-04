Дело Суркисов: Верховный суд подал жалобу в ВРП на "Демсокиру" и ПриватБанк за давление

4 мая, 2020, 14:06

На одного из лидеров партии "Демсокира" Антона Швеца могут открыть уголовное производство за "ложное сообщение о преступлениях судей" в НАБУ

Об этом соучредитель партии "Демократическая Сокира" Антон Швец сообщил в Facebook.

"Часть членов Большой Палаты Верховного суда заявила о давлении на них со стороны меня и Демократического Топора. Мне лично грозит уголовная ответственность за" заведомо ложное сообщение о преступлении ". Также понятно, что судьи будут пытаться возбудить уголовное дело за давление на судей", - заявил Антон Швец. Он добавил заявление суда к сообщению.

Швец отметил, что есть судьи ВС, о которых он писал даже сообщение о возможном преступлении, но их нет в списке тех, кто сообщил о давлении, одновременно есть судьи о которых ни он ни партия никоим образом не вспоминали, но которые все же присутствуют в заявлении.

Политик отметил, что в обращении к ВРП судьи забыли о "фанатах Динамо" которых - цитата - "пригнал Суркис под наш митинг и которые орали чтобы Суркисам вернули деньги".

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Швец отметил, что на митинге "фанаты Динамо" забросали судейские машины яйцами, пытаясь попасть в представителей партии. Митинг проходил 16 марта.

Кроме партии "Демсокира", суд сообщил о давлении члену наблюдательного совета Приватбанка имя которого не указывается.

Напомним, 24 марта Печерский суд Киева обязал Приватбанк выплатить 200 млн долларов депозитов семьи Суркисов и проценты по ним

13 апреля Большая палата Верховного Суда заявила, что продолжит рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабинета министров и ПриватБанка по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами на 27 апреля

27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.

На трех активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком

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