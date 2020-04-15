Апелляционный суд стал на сторону Суркисов в деле взыскания с ПриватБанка $ 259 млн

15 апреля, 2020, 15:15

Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов

Об этом пишет НВ.Бизнес.

15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого по фактическому взысканию с государственного ПриватБанка $ 259 млн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

Апелляционная жалоба была подана государственным исполнителем Минюста, а также ПриватБанком.

На время национализации семью Суркисов признали связанными лицами с собственником банка. Поэтому их банковские вклады при национализации были конвертированы в акции банка. Решение суда вызвало непонимание со стороны банка и исполнительной службы, каким образом эти вклады сейчас возвращать. Именно поэтому Минюст обратился в суд с просьбой объяснить процедуру.

Напомним, судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении, по заявлению государственного исполнителя Минюста, определение об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (оффшорные компании братьев Суркисов - ред), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ими размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанка еще в 2012-2014 годах. Также предусматривалась выплата процентов, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитного договоров до 17 февраля 2020 - это $ 259 млн.

Сначала суд должен был состояться 8 апреля, однако впоследствии заседание решили перенести. Тогда юристы банка не получили повестку и физического доступа в помещения суда. ПриватБанк обратился с ходатайством об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда.

Читайте также: Юристов ПриватБанка не допустили к "делу Суркисов" на $ 250 млн. Малюська объяснил, почему так получилось

Как ранее сообщали в ПриватБанке, эти деньги госбанк планирует выплатить в виде дивидендов в госбюджет Украины. Но из-за таких решений судов бюджет страны может не получить эти средства.