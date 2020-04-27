Суд Суркисов с Приватбанком: партия "Демсокира" получила штрафы за митинг

27 апреля, 2020, 13:06

На троих активистов партии "Демсокира" составили админпротоколы за нарушение карантина на митинге под Верховным судом, где рассматривали связанность братьев Суркисов с ПриватБанком

Об этом сообщили активисты партии "Демократична Сокира" в Facebook.

Напомним 27 апреля Верховная суд рассматривал дело о "связанности" братьев Суркисов с Приватбанком.

В "Демократичной Сокире" решили провести митинг, чтобы осветить это событие и подчеркнуть недопустимость принятия решения в пользу Суркисов.

Ранее ряд украинских судов принимали сторону Суркисов по делу "связанных лиц". Также до этого дело, связанное с процедурой bail-in, рассматривал Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах. Тогда Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.

Если Большая палата примет решение в пользу Суркисов, то и другие лица смогут обжаловать свою связанность с банком, тогда Украина как государство может потерять около 30 млрд грн (сумма bail-in).

Один из соучредителей партии, Юрий Гудименко, после того, как суд перенесли, а Большая палата Верховного суда обратилась в Офис генерального прокурора с заявлением о давлении на суд по делу семьи Суркисов против государства, отметил, что на него и еще двух партийцев полиция составила административные протоколы за нарушение правил карантина из-за митинга.

"Я считаю, что Верховный Суд сделал очень большую ошибку, закрыв заседание по Суркисам и обратившись с жалобой в Генпрокурору на нас", - отметил соучредитель партии Александр Нойнец.

"Если у суда был план не отдавать деньги Суркисам, то мы на них и не давили, мы тогда их поддерживали. Если суд считает, что мы на него давили, значит планировал отдать миллиард долларов Суркисам", - добавил он.

27 апреля Большая палата Верховного суда обратилась в Офис генерального прокурора с заявлением о давлении на суд по делу семьи Суркисов против государства. Ранее в тот же день судья Верховного суда Елена Кибенко ушла в отпуск.

30 марта нардеп- "слуга" Сергей Демченко внес законопроект №3291 по поводу запрета митингов возле зданий судов

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