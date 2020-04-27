Дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд

Об этом пишет НВ со ссылкой на информацию от ПриватБанка.

Отметим, дело Суркисов - ключевое в процессе обжалования бывшими владельцами ПриватБанка национализации этого банка в 2016 году.

Отмечается, что Большая палата Верховного суда обратилась в Офис генерального прокурора и Высшего совета правосудия с заявлением о давлении на суд. В связи с этим рассмотрение дела Суркисов в Верховном суде сняли с рассмотрения. Заседание должно было состояться 27 апреля.

Напомним, в период работы временной администрации в ПриватБанке по процедуре конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in - техническая часть национализации) семью Суркисов также признали связанными лицами. У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) - 514,1 млн грн, Григория Суркиса - 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) - 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) - 44,8 млн грн.

Ряд украинских судов до этого принимали сторону Суркисов по делу "связанных лиц". Также до этого дело, связанное с процедурой bail-in, рассматривал Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах. Тогда Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.

Впрочем, если Большая палата примет решение в пользу Суркисов, то и другие лица смогут обжаловать свою связанность с банком, тогда Украина как государство может потерять около 30 млрд грн (сумма bail-in).