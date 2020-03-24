ПриватБанк должен выплатить Суркисам $200 млн, - решение суда

24 марта, 2020, 18:17

Печерский суд Киева обязал ПриватБанк выплатить 200 млн долларов депозитов семье Суркисов и проценты по ним

Соответствующее решение суда появилось в Судебном реестре, передает hromadske.

Депозиты семьи Суркисов были открыты в кипрской "дочке" ПриватБанка. Выплатить их владельцам депозиты суд приказал еще в 2017 году, однако тогда это решение не смогли воплотить в жизнь.

Дело в том, что во время национализации ПриватБанка, НБУ признал семью Суркисов связанными с ПриватБанком лицами, а их многомиллиардные депозиты в банке обменял на акции ПриватБанка. Впоследствии все акции государство купило за 1 гривню при национализации. Эта процедура называется bail-in.

Как сообщает "Лига", ссылаясь на юристов ПриватБанка, последнее решение Печерского суда фактически обязывает банк выплатить деньги Суркисам. Вместе с тем, у национализированного банка есть время на обжалование решения суда.

Сейчас процедуру bail-in по депозитам Суркисов оспаривают в Верховном суде. Во время последнего заседания Верховный суд сделал перерыв на неопределенный срок.

Процедуру провели для того, чтобы уменьшить бремя на национализированный банк, ведь он не мог обслуживать значительные по размеру депозиты связанных лиц - размер депозитов Суркисов (Игорь, Григорий, Рахмиль, Светлана, Марина Суркисы и Ковалик Полина) превышал 1 миллиард гривен .

В то же время другие суды, которые рассматривают обжалование законности национализации ПриватБанка, в частности Шестой апелляционный административный суд, привязали свои решения к решению Верховного суда по делу семьи Суркисов. Они перенесли рассмотрение апелляций государства на решения судов предыдущих инстанций, которыми национализацию ПриватБанка признали незаконной.

Интересно, что дело, связанное с процедурой bail-in, 16 марта рассматривал еще и Высокий суд Англии и Уэльса. В частности, этот суд рассматривал обмен обязательств ПриватБанка по евробондам, выпущенным в 2010 и 2013 годах (эти облигации купили бывшие владельцы ПриватБанка и связанные с ними лица).

Высокий суд принял решение в пользу ПриватБанка и позволил ему не платить долг бывшим владельцам.