Верховный Суд перенес дату слушаний по делу Суркисов и ПриватБанка
Об сообщила пресс-служба НБУ.
"Потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации ПриватБанка. Ведь судебные процессы по искам экс-владельцев о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", - отмечается в сообщении.
Напомним, Суркисы пытаются доказать, что они не являются лицами, связанными с экс-владельцами ПриватБанка, и на этом основании - отменить конвертацию их денег в капитал ПриватБанка по процедуре bail-in.
Всего под bail-in попали деньги связанных лиц (не только Суркисов) на общую сумму 29,4 млрд гривень.
Отметим, дело Суркисов - одно из главных в деле национализации ПриватБанка. От него зависит возобновление процесса по обжалованию национализации учреждения.
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