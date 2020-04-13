Верховный Суд перенес дату слушаний по делу Суркисов и ПриватБанка

13 апреля, 2020, 13:33

Большая палата Верховного Суда продолжит рассмотрение кассационной жалобы НБУ, Кабинета министров и ПриватБанка по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами на 27 апреля

Об сообщила пресс-служба НБУ.

"Потенциальные последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации ПриватБанка. Ведь судебные процессы по искам экс-владельцев о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов", - отмечается в сообщении.

Напомним, Суркисы пытаются доказать, что они не являются лицами, связанными с экс-владельцами ПриватБанка, и на этом основании - отменить конвертацию их денег в капитал ПриватБанка по процедуре bail-in.

Всего под bail-in попали деньги связанных лиц (не только Суркисов) на общую сумму 29,4 млрд гривень.

Отметим, дело Суркисов - одно из главных в деле национализации ПриватБанка. От него зависит возобновление процесса по обжалованию национализации учреждения.