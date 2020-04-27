Эй, Бабиков, слабо обвинить меня в краже шапки Януковича - Черновол
Об этом Черновол написала в Facebook.
"Есть дело о хищении Януковича, а у меня есть трофейная шапка Федоровича из Межигорья. Эй, Бабиков, разве слабо обвинить Черновол в краже шапки Януковича, что спровоцировало Януковича украсть полстраны? Красиво, правда?", - иронизирует Черновол.
Черновол напоминает, что в деле о якобы умышленном убийство работника офиса Партии регионов ситуация выглядит так же надуманной.
"Это же мелочь, что у Черновол шапка Януковича оказалась после его побега и точно после того как Янык вывел миллиарды в облигации и оффшоры. Также важно, что причинно-следственная связь хромает. Ведь в деле умышленного убийства, инкриминируется мне ВСЕ ТАК ЖЕ и кому это мешает? ", - пишет Черновол.
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- Напомним, ГБР сообщило Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .
- Черновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.
- 24 апреля Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Черновол из круглосуточного домашнего ареста на ночной.
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