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Espreso.tvОбществоЭй, Бабиков, слабо обвинить меня в краже шапки Януковича - Черновол

Эй, Бабиков, слабо обвинить меня в краже шапки Януковича - Черновол

Экс-нардеп Татьяна Черновол в шутливой форме предлагает заместителю руководителя ГБР Александру Бабикову расследовать исчезновение шапки Виктора Януковича

Об этом Черновол написала в Facebook.

"Есть дело о хищении Януковича, а у меня есть трофейная шапка Федоровича из Межигорья. Эй, Бабиков, разве слабо обвинить Черновол в краже шапки Януковича, что спровоцировало Януковича украсть полстраны? Красиво, правда?", - иронизирует Черновол.

Черновол напоминает, что в деле о якобы умышленном убийство работника офиса Партии регионов ситуация выглядит так же надуманной.

"Это же мелочь, что у Черновол шапка Януковича оказалась после его побега и точно после того как Янык вывел миллиарды в облигации и оффшоры. Также важно, что причинно-следственная связь хромает. Ведь в деле умышленного убийства, инкриминируется мне ВСЕ ТАК ЖЕ и кому это мешает? ", - пишет Черновол.

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