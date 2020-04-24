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Espreso.tvОбществоЧорновол изменили домашний арест на ночной

Чорновол изменили домашний арест на ночной


фото: tsn
Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Чорновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной

Об этом сообщает "5 канал" .

Согласно решению суда, Чорновол не сможет покидать место жительства с 22 часов ночи до 6 часов утра

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