Чорновол изменили домашний арест на ночной
24 апреля, 2020, 17:34
Апелляционный суд изменил меру пресечения экс-депутату Татьяне Чорновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной
Об этом сообщает "5 канал" .
Согласно решению суда, Чорновол не сможет покидать место жительства с 22 часов ночи до 6 часов утра
- Напомним, ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
- Чорновол заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой.
- Впоследствии, 16 апреля Печерский районный суд Киева рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол.
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