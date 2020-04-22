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Espreso.tvОбществоВ России за сутки более 5200 случаев коронавируса

В России за сутки более 5200 случаев коронавируса


фото: reuters
За минувшие сутки в России зафиксировали 5236 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране заболели 57999 человек

Согласно официальным данным, больше всего новых случаев обнаружили в Москве - 2548. В Московской области выявлено 631 новый случай, в Санкт-Петербурге - 294. В Рязанской области коронавирус нашли в 76 человек, в Татарстане - в 75, в Калужской области - в 72 , в Мурманской области - в 71, в Нижегородской области - в 69, в Приморском крае - в 62, в Тульской и Ростовской областях - по 52 случая.

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Кроме того, за сутки умерли 57 пациентов с коронавируса, всего число летальных исходов в России достигло 513 человек.

Выздоровели еще 547 человек в сутки, общее количество - 4420 человек.

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Напомним, в связи с пандемией коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля.

Кроме того, власти Москвы ввели цифровые пропуска для использования транспорта, что уже привело к огромной давки в метро.

16 апреля Путин также заявил , что парад на 9 мая будет отложен.

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