 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Москве введут цифровые пропуска для передвижения по городу

В Москве введут цифровые пропуска для передвижения по городу


фото: reuters
Российские СМИ сообщают, что власти Москвы в ближайшие часы объявят о введении цифровых пропусков для передвижения по городу на время карантина

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы РФ.

"Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще двое собеседников, знакомых с принятием решения", - отмечает издание.

Читайте также: В России зафиксирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано место жительства и место работы.

У тех, кто будет работать удаленно, в QR-коде не будет второй точки - места работы, но это, по словам Репика, "не означает, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать