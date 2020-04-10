В Москве введут цифровые пропуска для передвижения по городу

10 апреля, 2020, 16:48

Российские СМИ сообщают, что власти Москвы в ближайшие часы объявят о введении цифровых пропусков для передвижения по городу на время карантина

Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы РФ.

"Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще двое собеседников, знакомых с принятием решения", - отмечает издание.

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Ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано место жительства и место работы.

У тех, кто будет работать удаленно, в QR-коде не будет второй точки - места работы, но это, по словам Репика, "не означает, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".