В Москве введут цифровые пропуска для передвижения по городу
Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы РФ.
"Источник, близкий к мэрии столицы, сказал, что в ближайшее время мэр Сергей Собянин объявит о введении цифровых пропусков в Москве. Эту информацию подтвердили еще двое собеседников, знакомых с принятием решения", - отмечает издание.
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Ранее председатель "Деловой России" Алексей Репик заявлял, что для выхода на работу власти Москвы планируют выдавать гражданам специальные QR-коды, в которых будет четко описано место жительства и место работы.
У тех, кто будет работать удаленно, в QR-коде не будет второй точки - места работы, но это, по словам Репика, "не означает, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин".
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