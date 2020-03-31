QR-код даже для выноса мусора: в Москве ужесточили правила выхода из дома на время карантина
Об этом сообщает "Коммерсант".
Так, жителям Москвы в условиях карантина нужно получать на сайте мэрии QR-код для каждого выхода из дома - выход в магазин, выброс мусора, прогулка с собакой или выезд на дачу.
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Без ограничений передвигаться по городу смогут только обладатели "заданных групп удостоверений" в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Государственной думы и Совета федерации.
Жителям необходимо будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, после чего они будут получать QR-коды для выхода из дома.
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Отметим, в РФ на сегодняшний день зарегистрированы 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.
Напомним, на Кипре также ужесточили правила карантина. С 21:00 до 06:00 запрещено любое передвижение людей, кроме как на работу и с разрешением. Также выходить из дома в магазин за покупками можно только со специальным разрешением.
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