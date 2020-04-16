Путин отменил парад на 9 мая

16 апреля, 2020, 20:15

Президент России Владимир Путин решил отложить проведение парада ко Дню Победы (9 мая), принимая во внимание распространение коронавируса

Соответствующее заявление он сделал во время совещания с постоянными членами Совета безопасности, передает Интерфакс.

По словам Путина, для проведения парада 9 мая, подготовку уже нужно было бы начать, но "риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям".

Ранее сообщалось, что ветеранские организации РФ обратились к Путину с просьбой о переносе парада на другую дату. Тогда речь шла о возможности проведения мероприятия 24 июня или 3 сентября.