В московском метро образовались огромные очереди из-за пропускного режима

15 апреля, 2020, 16:26

В Москве утром 15 апреля возникли очереди у входов на станции метрополитена из-за проверки пропусков для передвижения по российской столице

Об этом сообщает Meduza

Полицейские проверяли у всех пассажиров метро цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут.

На одной из станций проверки проводили только двое полицейских.

Многие возмущались такой ситуацией.

Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P - layturski (@layturski) April 15, 2020

@MosSobyanin

Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника милиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS - здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020

В 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены.

Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.