В московском метро образовались огромные очереди из-за пропускного режима
Об этом сообщает Meduza
Полицейские проверяли у всех пассажиров метро цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут.
На одной из станций проверки проводили только двое полицейских.
Многие возмущались такой ситуацией.
Метро. 7 утра, 15.04. Разве такая пропускная система эффективна, когда она допускает такое скопление людей? @navalny @SobolLubov # COVID2019 #StayHome # пропуска pic.twitter.com/RD3aQJWYvO- Alexander S (@thesyatkin) April 15, 2020
Утро 15 апреля. В Москве и области начал действовать пропускной режим. Перед входом в метро огромные очереди. Пропуск проверяют у каждого. pic.twitter.com/17mlOPGW4P- layturski (@layturski) April 15, 2020
@MosSobyanin- здесь 100% мясо (@King_Ondatra) April 15, 2020
Сергей Семёнович! Вот так на входе в метро Ховрино проверяют пропуска. 2 сотрудника милиции. И по громкой связи: "Избегайте скопления людей!" pic.twitter.com/KcY7pTSmTS
В 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены.
Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.
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