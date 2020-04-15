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Espreso.tvОбществоВ московском метро образовались огромные очереди из-за пропускного режима

В московском метро образовались огромные очереди из-за пропускного режима


фото: reuters
В Москве утром 15 апреля возникли очереди у входов на станции метрополитена из-за проверки пропусков для передвижения по российской столице

Об этом сообщает Meduza

Полицейские проверяли у всех пассажиров метро цифровые пропуска для передвижения по городу. В ряде случаев люди стояли в очередях по 30-40 минут.

На одной из станций проверки проводили только двое полицейских.

Многие возмущались такой ситуацией.

В 11 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что очереди устранены.

Он заявил, что в будущем пропуска нужно проверять автоматически. А пока мэр попросил полицию проводить проверки так, чтобы люди не скапливались на станциях.

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