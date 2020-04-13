Путин: ситуация с коронавирусом в России ухудшается

13 апреля, 2020, 17:18

Президент РФ Владимир Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

Об этом Путин заявил на совещании по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ, сообщает РИА Новости.

"Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается количество больных людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни", - подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, в РФ удается делать предупредительные меры в борьбе с пандемией.

"Для того чтобы и дальше действовать на опережение, а нам, несмотря на то, что ситуация не меняется к лучшему, все-таки пока удается действовать именно таким образом, - нам нужен хороший, профессиональный прогноз", - заявил Путин.

Из-за пандемии коронавируса в России продлили нерабочие дни до 30 апреля. Ранее в РФ нерабочей была объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля включительно.

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За последние сутки в России зафиксировали 2558 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных - 18 328 человек, 148 человек умерли за все время.

Таким образом, Россия вошла в ТОП-15 стран по количеству зараженных. Страна обогнала Португалию (16585) и Австрию (13962). В пятерку стран-лидеров по количеству больных входят США, Испания, Италия, Франция и Германия.