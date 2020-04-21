Освобожденные в рамках обмена сдали ПЦР-тесты на коронавирус: результат отрицательный, - глава ДонОДА
21 апреля, 2020, 16:35
Кириленко сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что освобожденные из плена ОРДЛО уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты
Об этом он сообщил на совещании Офиса президента.
Кириленко сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.
Он добавил, что сейчас они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны.
"По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - сказал глава ОГА.
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