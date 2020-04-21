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Espreso.tvОбществоОсвобожденные в рамках обмена сдали ПЦР-тесты на коронавирус: результат отрицательный, - глава ДонОДА

Освобожденные в рамках обмена сдали ПЦР-тесты на коронавирус: результат отрицательный, - глава ДонОДА


фото: reuters
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что освобожденные из плена ОРДЛО уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты

Об этом он сообщил на совещании Офиса президента.

Кириленко сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены из временно оккупированных территорий, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты.

Он добавил, что сейчас они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны.

"По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тесты", - сказал глава ОГА.

  • Напомним, с ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.
  • Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия.
  • Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил взаимном освобождении удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня.
  • Резников рассказал о обсервации освобожденных из плена.
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