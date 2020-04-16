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Espreso.tvОбществоФранция и Германия назвали обмен пленными "важным шагом"

Франция и Германия назвали обмен пленными "важным шагом"

Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и Нормандского саммита в декабре
Об этом говорится в совместном заявлении Жана-Ива Ле Дриана и Гейко Мааса, министров иностранных дел Франции и Германии.

"Обмен сегодня удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, является важным шагом вперед в реализации Минских договоренностей и выводов саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Франция и Германия приветствуют усилия, которые приложила Трехсторонняя контактная группа под руководством посла Хайди Грау для того, чтобы этот обмен состоялся. Франция и Германия еще раз подтверждают свою приверженность полному выполнению выводов саммита 9 декабря в частности относительно соблюдения режима прекращения огня, разминирования, открытия новых пунктов пропуска и определения новых участков разведения сил", - говорится в заявлении.

Министры иностранных дел добавили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь, согласно своему мандату, гарантированный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая районы, неподконтрольные правительству Украины.

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