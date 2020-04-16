ОПГ: из ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек. СПИСОК
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Освобождены граждане, удерживаемые на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):
1. Алакоз Александр (гражданский)
2. Гриненко Николай (военный)
3. Илюхин Николай (гражданский)
4. Карась Владимир (милиционер)
5. Костев Евгений (гражданский)
6. Помеляйко Александр (гражданский)
7. Садовский Александр (гражданский)
8. Сирык Вадим (гражданский)
9. Шайдов Виктор (военный)
Освобождены граждане, удерживаемые на территории отдельных районов Луганской области (Орлой):
1. Желдак Виталий (гражданский)
2. Мироныч Сергей (гражданский)
3. Можаев Валентин (гражданский)
4. Полозов Николай (гражданский)
5. Попова Алевтина (гражданская)
6. Русинов Сергей (гражданский)
7. Сливка Иван (гражданский)
8. Сливка Александр (гражданский)
9. Табачный Александр (гражданский)
10. Штиль Александр (гражданский)
11. Яковенко Александр (гражданский)
- Напомним, ранее сообщалось об освобождении украинцев из плена террористов "ДНР" и "ЛНР" .
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