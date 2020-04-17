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Espreso.tvОбщество"Место, которое охраняется": Резников рассказал об обсервации освобожденных из плена

"Место, которое охраняется": Резников рассказал об обсервации освобожденных из плена

20 человек, которых освободили в результате обмена с террористическими "ЛНР/ДНР", а также 4 человека, которые отказались быть перемещены в ОРДЛО, направлены на 14-дневную обсервацию "в место, которое охраняется"

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "Обозреватель" .

"Все люди, которые перешли в Украину, плюс 4, которые отказались быть перемещенными, направлены для прохождения обсервации на 14 дней в охраняемое место, с нормальными условиями, с медицинским осмотром, тестированием на коронавирус и обеспечением их потребностей - питание, одежда, средства связи с родственниками", - рассказал он.

  • Напомним, из ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.
  • Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия.
  • Главы МИД Германии и Франции в совместном заявлении назвали новый обмен на Донбассе важным шагом для реализации Минских договоренностей и нормандского саммита в декабре.
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня.
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