Генсек ООН надеется, что обмен пленными на Донбассе станет шагом к прекращению огня
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-офиса генсека ООН , передает ZN.ua.
"Он (генсек ООН, - ред.) выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в контексте глобального призыва ООН, а также дальнейшего разведения сил и беспрепятственного гуманитарного доступа через контактную линию ", - отмечается в обнародованном документе.
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В то же время генеральный секретарь ООН призвал стороны "принимать дальнейшие шаги в этом же духе". Он также подчеркнул важность международных усилий со стороны Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других субъектов, чтобы обеспечить прогресс во внедрении Минского соглашения.
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