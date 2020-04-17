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Espreso.tvОбществоГенсек ООН надеется, что обмен пленными на Донбассе станет шагом к прекращению огня

Генсек ООН надеется, что обмен пленными на Донбассе станет шагом к прекращению огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил взаимное освобождение удерживаемых лиц, а также выразил надежду на другие шаги в контексте его призыва к глобальному прекращению огня

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-офиса генсека ООН , передает ZN.ua.

"Он (генсек ООН, - ред.) выразил надежду, что эта важная гуманитарная акция накануне православной Пасхи послужит позитивным шагом для достижения большего прогресса, включая постоянное прекращение огня в контексте глобального призыва ООН, а также дальнейшего разведения сил и беспрепятственного гуманитарного доступа через контактную линию ", - отмечается в обнародованном документе.

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В то же время генеральный секретарь ООН призвал стороны "принимать дальнейшие шаги в этом же духе". Он также подчеркнул важность международных усилий со стороны Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других субъектов, чтобы обеспечить прогресс во внедрении Минского соглашения.

 

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