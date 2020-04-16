Освобожденные из плена украинцы подтверждают случаи пыток и сексуального насилия

Об этом сообщил начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пытки, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - отметил Рудь.

За шесть лет вооруженной агрессии РФ органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3 500 человек были противоправно лишены свободы.

В отдельных местах одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Напомним, с ОРДЛО в рамках обмена освободили 20 человек.

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