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Espreso.tvОбществоЛяшко выступил за закрытие всех мест с возможностью скопления людей

Ляшко выступил за закрытие всех мест с возможностью скопления людей

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступает за закрытие всех мест, где возможно массовое скопление людей, чтобы избежать распространения коронавируса

Об этом он заявил в интервью НВ .

"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - сказал Ляшко.

Он отметил, что при массовых скоплениях людей, особенно в закрытых помещениях, самая большая вероятность распространения инфекционных болезней.

В то же время Ляшко добавил, что если бы сейчас полностью закрыли церкви, его бы "многие возненавидел бы еще больше".

"Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если разрушаются вековые традиции. В этот конкретный момент это нужно сделать", - подчеркнул он.

 

 
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