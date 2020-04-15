Ляшко выступил за закрытие всех мест с возможностью скопления людей

15 апреля, 2020, 09:27

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступает за закрытие всех мест, где возможно массовое скопление людей, чтобы избежать распространения коронавируса

Об этом он заявил в интервью НВ .

"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - сказал Ляшко.

Он отметил, что при массовых скоплениях людей, особенно в закрытых помещениях, самая большая вероятность распространения инфекционных болезней.