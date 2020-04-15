Ляшко выступил за закрытие всех мест с возможностью скопления людей
15 апреля, 2020, 09:27
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выступает за закрытие всех мест, где возможно массовое скопление людей, чтобы избежать распространения коронавируса
Об этом он заявил в интервью НВ .
"Если вы меня спрашиваете как главного санитарного врача Украины, я вам серьезно скажу: я бы запретил и закрыл все, где есть возможность для массового скопления населения", - сказал Ляшко.
Он отметил, что при массовых скоплениях людей, особенно в закрытых помещениях, самая большая вероятность распространения инфекционных болезней.
В то же время Ляшко добавил, что если бы сейчас полностью закрыли церкви, его бы "многие возненавидел бы еще больше".
"Я призываю всех отпраздновать Пасху дома. Не ехать к своим родителям. Даже если разрушаются вековые традиции. В этот конкретный момент это нужно сделать", - подчеркнул он.
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