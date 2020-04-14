Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы

14 апреля, 2020, 15:15

УПЦ Московского патриархата решила проводить пасхальные богослужения, несмотря на карантин

Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП, митрополита Онуфрия (Березовского).

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут происходить", - заявил Онуфрий.

Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, чтобы выполнять все необходимые санитарные нормы.

По его словам, те, "кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома", смогут посмотреть богослужение дома.