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Espreso.tvОбществоМитрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы

Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что церковь будет проводить пасхальные службы


фото: reuters
УПЦ Московского патриархата решила проводить пасхальные богослужения, несмотря на карантин

Об этом говорится в обращении предстоятеля УПЦ МП, митрополита Онуфрия (Березовского).

"В этом году праздник Святой Пасхи у нас особый из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому сообщаю вам, дорогие братья и сестры, что в храмах Пасхальные богослужения будут происходить", - заявил Онуфрий.

Он пообещал, что прихожане будут находиться на улице, чтобы выполнять все необходимые санитарные нормы.

По его словам, те, "кто из-за болезни или по иным причинам останутся дома", смогут посмотреть богослужение дома.

  • Архиерей Вознесенской епархии УПЦ (МП) Алексей (Шпаков) объявил заявил, что на Пасху службы в храмах пройдут в обычном режиме.
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