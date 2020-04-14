Ляшко заявил, что празднование Пасхи может привести к всплеску инфицирования коронавирусом

14 апреля, 2020, 08:16

Массовые походы в церкви на Пасху могут нивелировать успех в борьбе с COVID-19, которого достигли благодаря карантину

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, представители Минздрава общались с Советом церквей о действиях, направленных на то, чтобы избежать массовых скоплений.

"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались у храмов и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19 ", - сказал Ляшко.

Он назвал дату возможного возгорания COVID-19.

"Маркерная точка - это 24 апреля, дата, нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим, есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника", - добавил он.

Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознание людей", - сказал он.