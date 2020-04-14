Ляшко заявил, что празднование Пасхи может привести к всплеску инфицирования коронавирусом
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.
По его словам, представители Минздрава общались с Советом церквей о действиях, направленных на то, чтобы избежать массовых скоплений.
"Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались у храмов и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19 ", - сказал Ляшко.
Он назвал дату возможного возгорания COVID-19.
"Маркерная точка - это 24 апреля, дата, нам покажет ситуацию, это как раз 5-7 день после Пасхи, мы увидим, есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника", - добавил он.
Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома.
"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознание людей", - сказал он.
- Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил, что ни одна церковь не будет закрыта на праздники.
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