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Espreso.tvОбщество"Ни одна церковь не будет закрытой", - глава Черновицкой ОГА Осачук

"Ни одна церковь не будет закрытой", - глава Черновицкой ОГА Осачук

Решение о работе храмов не принимается светской властью

Об этом глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил вечером 11 апреля 2020 года, отвечая на вопросы пользователей сети, передает Еспресо.TV .

В ответ на вопрос о том, почему во время карантина власть не закрывает церкви, чиновник ответил следующее:

"Надо отметить, что у нас церковь и государство разделены. Жизнь религиозная, церквовная абсолютно обособлена от государства, происходит автономно в правовом поле. Президент Украины, все главы ОГА, в том числе и я, общаемся с советом церквей. Коммуникация осуществляем исключительно путем диалога, ведь это наша общая ответственность.

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Поэтому ни одна церковь не будет закрытой. Есть только просьба к священнослужителям различных конфессий и вероисповеданий по возможности перейти на онлайн формат богослужений. Постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями ".

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