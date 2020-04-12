"Ни одна церковь не будет закрытой", - глава Черновицкой ОГА Осачук
Об этом глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявил вечером 11 апреля 2020 года, отвечая на вопросы пользователей сети, передает Еспресо.TV .
В ответ на вопрос о том, почему во время карантина власть не закрывает церкви, чиновник ответил следующее:
"Надо отметить, что у нас церковь и государство разделены. Жизнь религиозная, церквовная абсолютно обособлена от государства, происходит автономно в правовом поле. Президент Украины, все главы ОГА, в том числе и я, общаемся с советом церквей. Коммуникация осуществляем исключительно путем диалога, ведь это наша общая ответственность.
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Поэтому ни одна церковь не будет закрытой. Есть только просьба к священнослужителям различных конфессий и вероисповеданий по возможности перейти на онлайн формат богослужений. Постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями ".
- Как уже сообщалось, по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля 2020, в Украине уже 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных . 89 пациентов выздоровели.
- Наибольшее количество больных именно на Буковине - 432.
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