Коронавирус: УГКЦ освободила верующих от обязательных исповедей и причастий

9 апреля, 2020, 17:18

Украинская Греко-католическая церковь ввела особые разрешения для верующих на время карантина, который введен в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил предстоятель УГКЦ Святослав.

В частности, церковь сняла обязанность еженедельного участия в богослужении в храме и на праздники

"В связи с этими чрезвычайными обстоятельствами Церковь снимает эту обязанность и зовет вас оставаться дома и смотреть онлайн-трансляцию", - отметил архиепископ Святослав.

Также верующих освободили от обязанности исповеди и причастия перед Пасхой.

"Заботясь о вашем здоровье, наша церковь провозгласила диспензу, освобождение и от этой обязанности. Его можно будет выполнить в течение месяца по истечении времени карантина. Поэтому, готовясь к Пасхе, обычно люди, которые раз в год приходят в храм на исповедь и к причастие, именно в эти дни будут интенсивно просить этих таинств. Я особенно прошу их позаботиться о своем здоровье и безопасности и отложить на потом это ваше желание", - сказал архиепископ.

Святослов добавил, что когда верные просят священника дать причастие, он не имеет права отказать.

"Но я прошу вас: не настаивайте. В нынешних обстоятельствах прошу исповедоваться только в опасности смерти. А Святое Причастие мы сможем уделять так, как это приписывают суровые правила карантина", - сказал глава УГКЦ.