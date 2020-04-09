Карантин: синод ПЦУ решил не проводить совместные освящения вербы и пасхальных блюд
Об этом сообщает пресс-служба церкви.
В ПЦУ отметили, что решение синода было принято с учетом карантинных предписаний о возможности совершать богослужения.
В частности, учитывая запрет массовых религиозных мероприятий, синодом согласовано не проводить совместные освящения вербы и пасхальных блюд в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не допускать скопления людей.
"На основании разъяснений Национальной полиции, с соблюдением требований, в внебогослужебное время не отказывать мирянам, которые индивидуально придут в храм с религиозными потребностями, в их удовлетворении", - говорится в решении.
В селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой предлагается проводить освящение пасхальных блюд у мест проживания верующих.
"В малых населенных пунктах (селах, поселках городского типа, в местностях с преобладающей индивидуальной застройкой) информировать мирян о проведении освящения пасхальных блюд у мест проживания - на улице рядом с домом или во дворе, с соблюдением "социальной дистанции", при индивидуальном освящении пасхальных блюд у мест проживания верующих не допускать их скопления и контролировать соблюдение общих норм карантина ", - говорится в сообщении.
Предложено организовать, по договоренности с соответствующими учреждениями, заблаговременное освящение пасхальных блюд в местах их производства и продажи.
"В случае, если миряне не имели возможности в один из перечисленных способов получить благословение вербы, пасхальных блюд - позволить мирянам в день праздника во время после прочтения соответствующих молитв о благословении в храмах, окропить их святой водой", - говорится в сообщении.
Также Священный Синод Православной Церкви Украины принял во время проведения богослужений Страстной седмицы и на Пасху и обхождений храма в соответствии с местным обстоятельствам или не совершать, или осуществлять обнесение Плащаницы в самом храме, или осуществлять обход вокруг храма только в составе тех, кто участвует в соответствующем богослужении, с соблюдением "социальной дистанции".
Также посещение священнослужителями и мирянами кладбищам в поминальные дни после Пасхи и свершения на них заупокойных молитв перенести на Троицкую родительскую поминальную субботу (6 июня).
- Украинская Греко-католическая церковь ввела особые разрешения для верующих на время карантина, который введен в связи с распространением коронавируса.
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