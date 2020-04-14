Франция осудила призыв жителей Крыма в армию РФ и "указ" Путина о лишении земли крымчан без российского паспорта
Об этом заявило посольство Франции в Украине в Twitter.
"Франция безоговорочно осуждает Указ Президента РФ № 201 от 20 марта 2020 г., запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что два мероприятия - принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и запрет иностранцам владеть землей в Крыму, принятые российскими властями с разницей в несколько дней, "прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и которая полностью противоречит нормам международного права ".
"После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в посольстве.
Эти два мероприятия (принудительный призыв и запрет иностранцам владеть землей в Крыму), принятые российскими властями с разницей в несколько дней, прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и полностью противоречит нормам международного права.- La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020
- Напомним, президент России Владимир Путин расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности "иностранцев" и "иностранных юридических лиц", добавив к ним прибрежные участки оккупированного Крыма.
- Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин направил в правительство и представителя президента в АР Крым запрос с просьбой отреагировать на указ президента РФ Владимира Путина о лишении лиц без паспорта РФ прав на прибрежные участки земли в Крыму .
- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что указ Путина о правах собственности на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова .
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Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыма людям без гражданства РФ и призвал международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.
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По данным оккупантов, "указ" Путина избавит украинский почти 10 тыс. участков земли в Крыму.
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