Франция осудила призыв жителей Крыма в армию РФ и "указ" Путина о лишении земли крымчан без российского паспорта

14 апреля, 2020, 09:22

Франция осуждает указ президента России Владимира Путина, который запрещает лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части Крыма и Севастополя

Об этом заявило посольство Франции в Украине в Twitter.

"Франция безоговорочно осуждает Указ Президента РФ № 201 от 20 марта 2020 г., запрещающий лицам без российского гражданства владеть землей на значительной части территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что два мероприятия - принудительный призыв жителей Крыма в армию РФ и запрет иностранцам владеть землей в Крыму, принятые российскими властями с разницей в несколько дней, "прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и которая полностью противоречит нормам международного права ".

"После шести лет незаконной аннексии Крыма Россией Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметили в посольстве.

Эти два мероприятия (принудительный призыв и запрет иностранцам владеть землей в Крыму), принятые российскими властями с разницей в несколько дней, прекрасно иллюстрируют стратегию принудительной интеграции, которую Россия реализует в Крыму, и полностью противоречит нормам международного права. - La France en Ukraine (@FranceenUkraine) April 13, 2020