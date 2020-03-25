"Ускорение колонизации Крыма": Чубаров о решении Путина лишить крымчан без паспорта РФ прибрежной земли

25 марта, 2020, 18:34

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что указ Путина о правах собственности на землю в оккупированном Крыму направлен на ускорение колонизации полуострова

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в интервью "Крым.Реалиям".

"Они создают себе якобы правовой механизм, который, с их точки зрения, должен создать условия для ускоренного переселения граждан России в Крым. Чего им для этого сейчас не хватает? Не хватает ресурсов и земли. В России нет достаточных ресурсов, чтобы обустраивать каждого, кого они хотели переселить. Они хотят создать условия, чтобы россияне сами переселялись. Для этого нужно создать рынок дешевой, "свободной земли", - сказал Чубаров.

Он уверен, что над крымчанами, которые были вынуждены взять российские паспорта после аннексии полуострова, также нависла угроза изъятия их земель.

"Не надо думать, что в этот перечень попадут только те жители Крыма, которые не взяли паспорта России. В число тех, против кого направят этот указ, могут войти и те люди, которые формально были вынуждены получить паспорта России. Их в любой момент могут объявить гражданами Украины и у них будут отбирать земельные участки ", - считает глава Меджлиса.

Кроме этого, убежден Чубаров, "Россия этим указом попытается вытеснить из Крыма всех неугодных, закрепить свое военное присутствие на полуострове и привлечь инвестиции, поскольку указ позволит забирать любой участок".

Эксперт в области международного права Борис Бабий считает, что после указа президента России Владимира Путина по поводу права собственности на землю в включенном Крыму подконтрольные Кремлю власти полуострова могут начать конфисковывать участка.

Напомним, 24 марта президент РФ расширил перечень территорий, земельные участки которых не могут принадлежать "иностранцам" и "зарубежным юридическим лицам". В перечень попало большинство районов аннексированных Крыма и Севастополя, а также Керчь, Ялта, Евпатория и другие прибрежные города полуострова. Запрет не распространяется на три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю.

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